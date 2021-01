Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le premier grand coup de Longoria validé par… Franck Ribéry !

Publié le 15 janvier 2021 à 16h15 par D.M.

Pol Lirola a révélé en conférence de presse que son partenaire à la Fiorentina, Franck Ribéry, était heureux qu’il rejoigne l’OM cet hiver.

A la recherche d’un remplaçant à Bouna Sarr au poste de latéral droit, l’OM a déniché la perle rare. Le club marseillais a accueilli Pol Lirola, prêté par la Fiorentina avec option d'achat jusqu’à la fin de la saison. Présenté à la presse ce vendredi, le joueur espagnol de 23 ans est revenu sur son arrivée à Marseille : « Je savais que c'était un grand club, avec beaucoup d'histoire. Il a joué les Coupes d'Europe ces dernières saisons. Je savais qu'il y a avait eu des latéraux espagnols avant moi. Je veux donner beaucoup ici (…) Tout a été très vite. J'ai signé, je me suis entrainé une fois et l'entraîneur a décidé de me faire jouer mercredi. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour connaître mes coéquipiers ».

« Quand je lui ai dit que je signais à l'OM, il était très content pour moi »