OM : Le pari de Steve Mandanda est perdant

Publié le 20 septembre 2022 à 04h30 par Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, Steve Mandanda a donc fait le choix de quitter l'OM, son club de coeur, pour rejoindre Rennes. Un choix motivé notamment par l'envie de retrouver du temps de jeu. Et forcément, en arrière-plan, il y avait certainement l'idée de garder toutes ses chances de disputer la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Mais pour le moment, Mandanda n'en prend clairement pas le chemin.

La saison dernière, Steve Mandanda a vécu des moments très compliqués à l'OM. En effet, suite à l'arrivée de Pau Lopez, le champion du monde s'est retrouvé relégué sur le banc de touche, sans forcément avoir d'explications de la part de Jorge Sampaoli. Mandanda a alors eu du mal à le digérer et ne voulant pas revivre un tel exercice, il a alors fait le choix de quitter l'OM. Véritable légende du club phocéen, le Français a alors fait ses valises : direction Rennes afin de retrouver un rôle de numéro 1.

Mandanda veut rejouer

Il y a quelques jours, revenant sur les raisons de son départ de l'OM pour Rennes, Steve Mandanda s'était alors justifié en expliquant : « Est-ce que je suis venu à Rennes pour jouer et disputer la Coupe du Monde ? Non c’était avant tout dans l’optique de prendre du plaisir et d’être sur le terrain. D’être dans un endroit où on se sent important et où je joue, où je prends du plaisir. Ce sont les choses qui m’ont amené à venir ici ».

C'est fini pour la Coupe du Monde ?

Bien que Steve Mandanda reconnaisse que son choix était avant tout animé par l'envie de retrouver du temps de jeu, il y avait forcément une part de lui qui pensait à la Coupe du Monde. Pour espérer être dans le groupe de Didier Deschamps au Qatar, il fallait avoir du temps de jeu et c'est ce qu'il a à Rennes. Et bien qu'il brille depuis le début de la saison, Mandanda n'entre visiblement plus dans les petits papiers du sélectionneur de l'équipe de France. En effet, pour ce dernier rassemblement avant le Mondial, Mandanda ne faisait pas partie de la liste de Deschamps. Et alors que Lloris ne pourra finalement pas tenir sa place, c'est Alban Lafont qui a été appelé. Pas Steve Mandanda...