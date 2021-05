Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le message fort de Luis Henrique sur l'arrivée de Sampaoli !

Publié le 16 mai 2021 à 17h45 par K.V.

En pleine renaissance depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli au poste d'entraîneur de l'OM, Luis Henrique a su s'adapter à un changement de poste. Ce qui ne semble pas le perturber plus que cela.

Depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli, Luis Henrique a pris part à toutes les rencontres de l'OM. La jeune pépite de 19 ans a donc disputé les 9 derniers matchs de l'OM, avec 3 titularisations au compteur. Installé dans le couloir gauche par son nouvel entraîneur, Luis Henrique s'y plait et espère pouvoir se montrer encore davantage après un début de saison compliqué au cours duquel il n'a été que très peu utilisé par André Villas-Boas. Interrogé ce samedi soir par RTL , Luis Henrique est revenu sur son nouveau rôle et sur la confiance qui règne entre Jorge Sampaoli et lui.

« Le secret, c’est la confiance du coach »