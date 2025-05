Mercato - OM : Le gros transfert de l’été est annoncé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’il ait inscrit 19 buts cette saison, Mason Greenwood pourrait ne plus être un joueur de l’OM la saison prochaine. Son manque d’investissement a parfois agacé en interne et si une offre intéressante arrive cet été, alors les dirigeants marseillais pourraient ouvrir la porte à un départ. En ce sens, deux grands clubs espagnols seraient justement intéressés par l’Anglais.

Auteur du but de la qualification le week-end dernier face au Havre (1-3), Mason Greenwood disputera-t-il la Ligue des champions sous les couleurs de l’OM la saison prochaine ? Avec 19 buts et 5 passes décisives en Ligue 1, la saison de l’attaquant âgé de 23 ans est une réussite sur le plan statistique, mais tout n’a pas été parfait non plus.

Greenwood peut quitter l’OM cet été

Comme indiqué par RMC Sport, le manque d’investissement de Mason Greenwood a souvent été pointé du doigt à l’OM. Un bilan sera fait dans les prochaines semaines, mais un départ cet été ne serait pas à exclure pour l’Anglais, sous contrat jusqu'en juin 2029 avec le club marseillais.

Le Barça et l’Atlético intéressés par Greenwood

Pour cela, il faudrait que l’OM reçoive une offre très intéressante, qui pourrait arriver en provenance de l’Espagne. Car, d’après les informations de TBR Football, le FC Barcelone, annoncé sur la piste de Marcus Rashford, s’intéresserait aussi à Mason Greenwood. L’Atlético de Madrid garderait également un œil sur l’ancien joueur de Manchester United.