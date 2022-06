Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le duo Longoria-Ribalta sur le point de boucler deux transferts pour 20M€ ?

Publié le 30 juin 2022 à 22h30 par Axel Cornic

Le mercato de l’Olympique de Marseille est rentré dans le vif ! Ce jeudi, l’arrivée d’Isaak Touré a été officiellement annoncée et d’autres pourraient bientôt suivre, avec Pablo Longoria qui travaillerait déjà sur d’autres pistes avec son directeur sportif. C’est le cas en Italie, où l’OM négocierait encore avec l’AS Roma après les deals Cengiz Ünder et Pau Lopez de l’été dernier.

Voilà plusieurs semaines que les supporters de l’Olympique de Marseille se demandent qui va pouvoir remplacer William Saliba. Prêté cette saison, le défenseur a été l’un des meilleurs éléments de l’effectif, mais il a finalement retrouvé son club d’Arsenal et un retour semble improbable. Ainsi, Pablo Longoria et Javier Ribalta ont enfin trouvé un renfort en la personne d’Isaak Touré, qui arrive en provenance du Havre pour 7M€. Il sera donc avec Samuel Gigot l’un des premiers nouveaux visages de l’été à l’OM, qui ne veut pas s’arrêter là.

Le prochain chantier du duo Longoria-Ribalta

L’autre secteur à régler, sera le milieu de terrain et surtout la succession de Boubacar Kamara, qui a décidé de ne pas prolonger pour rejoindre Steven Gerrard à Aston Villa. Pour cela, Pablo Longoria fait marcher son réseau italien et selon Sky Sport il aurait ainsi récemment contacté l’entourage de Matias Vecino, en fin de contrat avec l’Inter et vraisemblablement très apprécié par Jorge Sampaoli. Mais le favori de l’OM semble être un tout autre milieu de Serie A...

Après Ünder et Lopez, au tour de Veretout et Kluivert ?

Voilà des mois en effet que les Marseillais tournent autour de Jordan Veretout, pour lequel une offre de 8M€ aurait été formulée ce printemps. A quelques mois de la Coupe du monde au Qatar, l’international français pourrait relancer une carrière à l’arrêt avec une arrivée à l’OM. Il n’est d’ailleurs pas le seul joueur de l’AS Roma qui pourrait rejoindre le club marseillais et cet été, puisque La Gazzetta dello Sport a également parlé d’un intérêt prononcé pour Justin Kluivert, qui a passé la dernière saison en prêt à l’OGC Nice.

La Roma prête à tout boucler pour 20M€