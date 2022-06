Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le transfert d’un attaquant est déjà validé !

Publié le 26 juin 2022 à 1h00 par Arthur Montagne

En quête de renforts offensifs cet été, l'OM s'intéresserait à Justin Kluivert. L'OGC Nice ne devrait pas lever son option d'achat estimée à 12M€ et José Mourinho ne semble pas compter sur lui à l'AS Roma. Pablo Longoria penserait donc à son profil et selon Vincent Menichini, journaliste de Nice-Matin, ce serait une bonne recrue pour l'OM.

En vue de sa prochaine participation à la Ligue des champions, l'OM cherchera à densifier son effectif pour ne pas faire de la figuration sur la scène européenne. Dans cette optique, le secteur offensif pourrait être renforcé et Pablo Longoria s'intéresserait notamment à Justin Kluivert qui sort d'une saison intéressante à l'OGC Nice bien que cela n'ait pas suffi à convaincre les Aiglons de lever son option d'achat estimée à 12M€. Le Néerlandais va donc retourner à l'AS Roma où il ne sera probablement pas conserver. L'OM souhaiterait ainsi sauter sur cette opportunité. Et selon Vincent Menichini, journaliste de Nice-Matin , ce serait une bonne idée.

Mercato - OM : Mis sous pression par McCourt, Pablo Longoria galère https://t.co/HIAzNBgyqt pic.twitter.com/DBxUbB3bzc — le10sport (@le10sport) June 24, 2022

Kluivert a tout pour réussir à l'OM