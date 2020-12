Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le dossier Giroud prend un virage à 180° !

Publié le 1 décembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Olivier Giroud serait dans le viseur de l’OM dans le cadre du mercato hivernal, néanmoins, l’attaquant de Chelsea pourrait suivre Blaise Matuidi à l’Inter Miami. Explications.

En quête d’un temps de jeu plus conséquent, Olivier Giroud pourrait bien quitter Chelsea à l’occasion du mercato hivernal, la concurrence faisant rage chez les Blues avec notamment le recrutement de Timo Werner cet été. Et l’OM serait dans le coup à en croire Téléfoot La Chaîne . Cependant, l’Inter mènerait la danse et serait prête à lui offrir un contrat de six mois avec une année en option. Et si aucun de ces deux clubs ne parvenaient à mettre la main sur Olivier Giroud et que le champion du monde se lançait un challenge en Major League Soccer avec Blaise Matuidi à l’Inter Miami ?

Beckham offrirait un pont d’or à Giroud à Miami