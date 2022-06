Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Veretout lâche une réponse claire à Longoria

Publié le 9 juin 2022 à 17h15 par Dan Marciano

Pour remplacer Boubacar Kamara, parti à Aston Villa, l'OM penserait à Jordan Veretout. Le milieu de terrain de l'AS Roma ne traverse pas la période la plus faste de sa carrière et pourrait prendre la décision de quitter la capitale italienne. Mais selon son entourage, le France ne semble pas être sa destination privilégiée. Le joueur pourrait bien rester en Serie A.

En fin de contrat, Boubacar Kamara a fait le choix de quitter gratuitement son club formateur. Parti à Aston Villa, le joueur laisse un grand vide dans l'entrejeu. Un vide, qui devra être comblé lors du prochain marché des transferts. Selon les informations de RMC Sport, l'OM rechercherait un profil expérimenté au milieu de terrain. Le média cite le nom de Jordan Veretout, un joueur qui pourrait prendre la décision de quitter l'AS Roma pour relancer sa carrière.

Mercato - OM : L’énorme chantier de la succession de Kamara est lancé à l’OM https://t.co/BI3EyhFSUh pic.twitter.com/49zWvSzy2B — le10sport (@le10sport) June 9, 2022

Veretout n'envisagerait pas un retour en France