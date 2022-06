Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive d'Al-Khelaïfi pour Tchouaméni ? La réponse

Publié le 9 juin 2022 à 14h15 par Amadou Diawara mis à jour le 9 juin 2022 à 14h20

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec l'AS Monaco, Aurélien Tchouaméni ne serait plus qu'à un pas du Real Madrid de Carlo Ancelotti. Alors qu'il aurait voulu recruter le milieu de terrain français cet été, le PSG de Mauricio Pochettino n'aurait formulé aucune offre au club monégasque.

Alors qu'il a fait le plus grand bonheur de l'AS Monaco cette saison, Aurélien Tchouaméni ne devrait plus faire long feu au sein du club de la Principauté. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, l'international français serait sur le point de rejoindre le Real Madrid. En effet, comme l'a indiqué Fabrizio Romano ce jeudi matin sur son compte Twitter , l'AS Monaco aurait signé un accord avec le club merengue pour le transfert d'Aurélien Tchouaméni cet été. De son côté, le PSG - qui en pincerait aussi pour le crack de 22 ans - n'aurait pas lancé d'offensive sur ce dossier.

Mercato - Real Madrid : Dernière étape pour le transfert de Tchouaméni https://t.co/HemooIshpW pic.twitter.com/YkOL7mazfP — le10sport (@le10sport) June 9, 2022

Aucune offre du PSG pour Aurélien Tchouaméni ?