Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Sampaoli interpelle les deux dernières recrues de Longoria !

Publié le 28 janvier 2022 à 3h15 par A.M.

Présent en conférence de presse, Jorge Desio, adjoint de Jorge Sampaoli, se prononce sur les deux dernières recrues de l'OM, Cédric Bakambu et Sead Kolasinac.

Cet hiver, l'Olympique de Marseille a recruté deux joueurs pour le moment à savoir Cédric Bakambu et Sead Kolasinac. Deux joueurs qui avaient peu joué ces derniers temps qui va donc falloir remettre en forme pour la seconde partie de saison. Présent en conférence de presse, Jorge Desio, l'adjoint de Jorge Sampaoli, annonce d'ailleurs le plan de l'OM pour ses deux recrues.

«Quand les résultats vont dans le bons sens c'est plus simple»