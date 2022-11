Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Gerson sort du silence pour son transfert

Publié le 13 novembre 2022 à 08h30

Thibault Morlain

Rien n’est encore officiel, mais Gerson ne finira pas la saison avec l’OM. Dans une situation complexe avec Igor Tudor, le milieu de terrain va faire son grand retour au Brésil. Il vient d’ailleurs d’atterrir dans son pays natal où il va prochainement s’engager avec Flamengo, son ancien club. Et à propos de ce transfert, Marcao, père et agent de Gerson, s’est justifié.

Sur le banc de l’OM, Igor Tudor a remplacé Jorge Sampaoli et certains joueurs sont clairement sortis perdants de ce changement. C’est notamment le cas de Dimitri Payet et de Gerson. Le Brésilien était le chouchou de l’ancien entraîneur de l’OM, qui l’avait d’ailleurs fait venir sur la Canebière. Mais voilà qu’avec Tudor, les cartes ont totalement été redistribuées. Depuis le début de la saison, Gerson n’est plus qu’un simple remplaçant. Une situation compliquée à vivre pour le joueur de l’OM et son entourage. C’est ainsi que Marcao, père et agent du Brésilien, avait dernièrement poussé un coup de gueule, allant même jusqu’à évoquer la possibilité d’un transfert à l’occasion du mercato hivernal.

Direction Flamengo

Cette sortie a eu l’effet d’une bombe sur la Canebière. A 25 ans, Gerson est sous contrat jusqu’en 2026 avec l’OM. Mais malgré ce contrat longue durée, ce transfert du Brésilien n’a eu de cesse de préciser de jour en jour. Et tout s’est dernièrement accéléré. S’il a été question d’un intérêt de Jorge Sampaoli au FC Séville, Gerson va finalement faire son retour au Brésil. Des discussions ont été engagées entre l’OM et Flamengo, ancien club du milieu de terrain. Aucun accord officiel n’a encore été trouvé, mais cela devrait prochainement être le cas.

« Gerson veut être heureux en travaillant pour le club qu’il aime »