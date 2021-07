Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le chouchou de Sampaoli en approche !

Publié le 31 juillet 2021 à 21h10 par A.C.

Réclamé par Jorge Sampaoli, Cristian Pavon pourrait bien rejoindre l’Olympique de Marseille cet été.

Pablo Longoria a su travailler main dans la main avec Jorge Sampaoli depuis le début de ce mercato, lui offrant plusieurs des recrues demandées. Cela est notamment le cas de Gerson et de Luan Peres, que Sampaoli a connu à Santos et qu’il a voulu recruter à l’Atlético Mineiro. Il en reste toutefois un, que le coach de l’Olympique de Marseille voudrait absolument avoir sous ses ordres. Il s’agirait de Cristian Pavon, qui est en fin de contrat avec Boca Juniors et qui aurait clairement expliqué à ses dirigeants qu’il ne prolongera pas. Son agent a avoué avoir rencontré Longoria récemment, mais tout dépendrait vraisemblablement de la vente de Nemanja Radonjic, qui souhaiterait quitter l’OM pour retrouver le Hertha Berlin.

L’OM et Boca discutent d’un prêt de Pavon