Mercato - OM : Un club de Ligue 1 a tenté un énorme coup avec Mandanda !

Publié le 31 juillet 2021 à 19h10 par D.M.

A la recherche d'un gardien de but, le LOSC a activé la piste menant à Steve Mandanda. Mais comme annoncé par le 10 Sport, le Marseillais ne souhaite pas bouger cet été.

Steve Mandanda ne sera pas seul cette saison. L’international français a vu cet été Pau Lopez arriver en provenance de l’AS Roma. Une concurrence qui ne fait pas peur au portier âgé de 36 ans. « Si un gardien devait arriver, il n'y a pas de souci. On en parle très librement et très calmement avec Pablo Longoria. On doit faire signer un gardien. Mais encore une fois, je serai là. Donc, il faudra qu'il joue et qu'il soit bon » confiait-il en mai dernier. Steve Mandanda a pourtant eu l’occasion cet été de quitter l’OM et de rejoindre un autre club français.

Le LOSC a tenté le coup pour Mandanda