Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo dans le dossier Pogba !

Publié le 31 juillet 2021 à 17h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Paul Pogba serait courtisé par le PSG. De son côté, la direction de Manchester United voudrait prolonger La Pioche, mais perdrait espoir.

Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat, Paul Pogba pourrait quitter Manchester United lors de ce mercato estival. Si elle ne parvient pas à prolonger La Pioche très rapidement, la direction des Red Devils devrait se résoudre à vendre son numéro 6, et ce, pour ne pas le voir partir librement et gratuitement à l'été 2022. Conscient de la situation contractuelle de Paul Pogba, le PSG serait en embuscade, prêt à exploiter la moindre brèche lors de ce mercato estival.

Manchester United perd espoir pour la prolongation de Pogba