Mercato - OM : Le choix Villas-Boas est une nouvelle fois validé !

Publié le 22 décembre 2019 à 2h15 par G.d.S.S.

Nommé sur le banc de l’OM l’été dernier, André Villas-Boas a d’ores et déjà conquis Nemanja Radonjic.

Si l’OM a réussi un début de saison aussi convaincant en Ligue 1, il le doit en grande partie à son nouvel entraîneur André Villas-Boas. Nommé sur le banc du club phocéen l’été dernier, le technicien portugais est parvenu à faire de l’OM le dauphin du PSG à ce stade de la mi-saison en Ligue 1, et Nemanja Radonjic n’a manqué de souligner samedi dans les colonnes de La Provence à quel point il admirait Villas-Boas.

« Je parle très souvent avec lui »