Mercato - OM : Le boss prépare un transfert en douce ?

Malgré un passage compliqué à Marseille et un prêt peu concluant du côté de Botafogo, Luis Henrique jouit toujours d'une belle côte sur le marché des transferts. À l'approche du mercato hivernal, de nombreux clubs brésiliens se sont positionnés sur Henrique, mais Pablo Longoria les auraient tous envoyés balader... sauf un.

Il était censé apporter un vent de fraîcheur à l'OM. Arrivé en tant que jeune pépite pleine de promesse, Luis Henrique n'a jamais réussi à s'imposer sur le front de l'attaque lors de ses deux années passées sur la Canebière. Parti en prêt du côté de Botafogo à l'été 2022, le Brésilien va effectuer son retour à l’OM cet hiver, avant de repartir ?

Longoria ferme la porte à de nombreuses offres

« Luis Henrique est convoqué pour la reprise. On a déjà refusé des offres de clubs brésiliens. Deux clubs ont un intérêt officiel, 8 clubs brésiliens et 2 clubs européens ont demandé aussi. Si on peut se créer du budget avec un transfert de Luis Henrique, pourquoi pas. Mais l'avoir avec nous peut aussi nous donner des satisfactions » , avait confié ce jeudi Longoria lors de sa conférence de presse de bilan de la première partie de saison.

Bragantino lorgne Luis Henrique