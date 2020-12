Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros départ se précise pour cet hiver !

Publié le 9 décembre 2020 à 22h45 par La rédaction

Alors que l'OM a besoin de liquidités, plusieurs départs pourraient intervenir lors des prochaines fenêtres de transferts. Morgan Sanson, déjà proposé en Angleterre cet été, pourrait faire partir des sacrifiés.

Contraint de vendre, l'OM pourrait perdre des joueurs lors du prochain mercato. D'autant plus que les ventes attendues ne se sont pas vraiment dessinées. Seul Bouna Sarr a quitté le club, recruté 10M€ par le Bayern Munich. Duje Caleta-Car, Boubacar Kamara et Morgan Sanson possèdent les valeurs marchandes les plus élevées et pourraient être les dossiers réactivés lors du prochain mercato.

Sanson sur le départ ?