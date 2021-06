Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’avenir de ce crack de Ligue 2 bouclé pour 10M€ ?

Publié le 1 juin 2021 à 23h00 par A.C.

Révélation de la Ligue 2, Amine Adli plairait beaucoup à l’Olympique de Marseille.

Après une saison aboutie, Amine Adli ne devrait pas faire long feu au TFC. C’est encore plus vrai depuis que le club a raté la chance de monter en Ligue 1 lors du barrage face au FC Nantes, comme l’a expliqué le président toulousain. « Au niveau des sollicitations, c’est dur de garder les jeunes et encore plus quand on ne monte pas en Ligue 1 » a expliqué Damien Comolli, dans La Dépêche du Midi . « Concernant Amine Adli, j’ai dû avoir au bas mot entre 10 et 12 réunions avec lui pour parler de son contrat. A ce jour il n’a pas prolongé, je ne sais pas ce qu’il va se passer. Je n’ai eu aucune discussion avec aucun club ». Des mots qui ont dû mettre la puce à l’oreille de l’Olympique de Marseille, qui suite Adli depuis plusieurs déjà.

Le Milan AC va passer à l'action !