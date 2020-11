Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Laurent Blanc prêt à prendre la succession d’André Villas-Boas ?

Publié le 16 novembre 2020 à 20h00 par D.M.

Libre de tout contrat depuis son départ du PSG en 2016, Laurent Blanc est régulièrement annoncé sur les tablettes de grands clubs européens et notamment du côté de l’OM. Franck Passi, qui souhaite rejoindre le champion du monde dans un projet commun, s’est prononcé sur une possible arrivée à Marseille.

« Ce n’est pas le moment. On a des très bons joueurs qui sont en fin de contrat, et la priorité c’est de trouver une solution pour eux, pas pour moi. Moi, j’attends, je veux regarder ce qu’il va se passer » déclarait André Villas-Boas au micro de RMC en octobre dernier. Il faut dire que l'avenir du Portugais est loin d’être fixé. L’entraineur de l’OM voit son contrat expirer à la fin de la saison et n’a trouvé aucun accord avec ses dirigeants pour l’instant. André Villas-Boas a indiqué qu’il allait attendre le mois de février avant de prendre une décision définitive. Une situation incertaine qui pourrait pousser les dirigeants à rechercher dès à présent un successeur. Interrogé sur l’identité du prochain entraîneur de l’OM, Daniel Riolo avait soumis une idée en juin dernier : « Cela va permettre à l’OM de penser à la suite. Ils savent que quoi qu’il arrive, Villas-Boas reste un an et c’est tout. Ils peuvent donc travailler plus librement sans que ce soit cacher etc : On cherche un entraîneur, on se met sur le dossier. Soit on cherche un mec qui ne bosse pas cette année. En tout cas ça permet de travailler ! S’il faut que tu réserves Laurent Blanc et Franck Passi, tu peux le faire dès maintenant ».

« Un jour il peut tomber une opportunité, et si on a envie d’aller à l’OM on ira à l’OM, mais… »