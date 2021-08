Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'arrivée d'Amine Harit fait déjà des dégâts !

Publié le 29 août 2021 à 10h00 par A.M.

Alors que l'OM est sur le point d'officialiser l'arrivée d'Amine Harit sous la forme d'un prêt avec option d'achat, cette transaction met fin au dossier Adam Ounas.

Jorge Sampaoli réclamait ces derniers jours l'arrivée d'un renfort offensif, et il a été entendu. En effet, l'OM s'apprête à officialiser l'arrivée d'Amine Harit sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance de Schalke 04, relégué en deuxième division allemande. L'international marocain sera ainsi la onzième recrue estivale de l'OM après Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola et Pedro Ruiz Delgado. Mais son arrivée n'est pas sans conséquence pour la suite du mercato marseillais.

Fin de la piste Ounas avec l'arrivée d'Harit