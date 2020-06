Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Labrune pourrait plomber une très belle piste pour Villas-Boas !

Publié le 23 juin 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que l’OM voudrait attirer du renfort sur le plan offensif cet été, André Villas-Boas ne devrait pas pouvoir compter sur un retour de Michy Batshuayi. Explications.

Passé par l’OM entre 2014 et 2016, Michy Batshuayi a laissé un excellent souvenir aux supporters phocéens. Finalement, son aventure s’était terminée avec un transfert à Chelsea pour 40M€, ce qui reste encore à ce jour la plus belle vente de l’histoire de l’OM. Et alors qu’André Villas-Boas voudrait absolument recruter un élément offensif cet été et que Batshuayi est en difficulté du côté de Chelsea, surtout avec le recrutement récent de Timo Werner, peut-on imaginer un retour du buteur belge à l’OM ?

Labrune pourrait empêcher un retour de Batshuayi