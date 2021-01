Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Labrune, Eyraud... McCourt est sous pression pour la vente de l'OM !

Publié le 9 janvier 2021 à 4h15 par A.M.

Finalement décidé à vendre à l'OM, Frank McCourt reçoit des conseils bien différents. Jacques-Henri Eyraud est contre tandis que Vincent Labrune ferait le forcing. Le Bostonien va devoir choisi.

Alors que Frank McCourt aurait reçu une énorme offre pour vendre l'OM, Thibaud Vézirian explique que son entourage est tiraillé. « Vous avez d'un côté Jeffrey Ingram, un proche conseiller de Frank McCourt qui pousse pour vendre l'OM, et de l'autre Jacques-Henri Eyraud qui veut garder son poste. Eyraud a du pouvoir auprès de Frank McCourt mais Ingram en a aussi beaucoup. L'un dit oui et l'autre dit non, ça peut faire tanguer, mais c'est McCourt qui va décider (...) Je sais qu'il sait, et en effet, il n'est pas au bon poste », assure le journaliste indépendant sur sa chaîne YouTube avant d'ajouter que Vincent Labrune, président de la LFP, pousse pour la vente du club.

Eyraud tente de faire capoter la vente de l'OM, Labrune intervient