Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Laborde, Delort... Nicollin prévient clairement l'OM !

Publié le 7 janvier 2021 à 22h15 par A.D.

Alors qu'André Villas-Boas voudrait un nouveau buteur, Pablo Longoria songerait à lui offrir Andy Delort ou Gaëtan Laborde. Interrogé sur l'avenir de ses deux attaquants, Laurent Nicollin a fait clairement savoir qu'il n'avait reçu aucune offre et que l'OM n'avait pas les moyens de répondre à ses attentes.

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes, André Villas-Boas espérerait voir un nouveau buteur rejoindre l'OM. Dans cette optique, Pablo Longoria s'activerait pour satisfaire son coach. Pour mener à bien sa mission, le Head of Football de l'OM aurait plusieurs cibles en tête, et en particulier Andy Delort et Gaëtan Laborde, deux protégés de Laurent Nicollin du côté de Montpellier. Interrogé sur l'avenir de son numéro 10, le président du MHSC a sorti les barbelés, avant de faire passer un message clair qui pourrait également concerner Andy Delort. « Gaëtan Laborde ? Personne n'a de bon de sortie et je n'ai pas de proposition. Donc quand tu n'as pas d’offre... Ça revient à enfiler des perles pour enfiler des perles. Quand j'aurais une proposition sur mon bureau, je pourrai réfléchir à savoir si je le vends ou pas et je discuterai avec son agent. Ce qui est sûr, c'est qu'il partira un jour. Est-ce que ce sera cet hiver, cet été, en janvier 2022, je n'en sais rien ! Ou il terminera sa carrière chez nous ! Je ne peux pas vous dire. Une chose est sûre : je n'ai pas de proposition pour Gaëtan Laborde. Maintenant, on n'est que début janvier. Je n'ai eu de proposition pour aucun de mes joueurs. (...) Dans la vie, on n'est obligé de rien. J'attends de voir ce qu'on va récupérer des droits TV et on verra en fonction des manques qu'il pourrait y avoir, de ce que le groupe ou la holding familiale mettra. On n'est obligé de rien dans la vie ! Et après, ce n'est pas non plus interdit d'avoir des pertes de X millions (d'euros) sur une société, on a le droit » , a-t-il développé lors d'un entretien accordé à Sport 24 . Invité de Top of the Foot , Laurent Nicollin en a rajouté une couche et a expliqué clairement que l'OM n'avait pas les moyens de recruter Gaëtan Laborde ou Andy Delort.

«Marseille n'a pas les moyens d'acheter mes joueurs»