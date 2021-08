Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La vérité sur le dossier Samuel Umtiti !

Publié le 3 août 2021 à 19h10 par Th.B. mis à jour le 3 août 2021 à 19h12

Alors que son départ sous la forme d’un prêt du FC Barcelone se préciserait à en croire la presse catalane, Samuel Umtiti serait tout proche de faire son grand retour en France. Mais pas à l’OM. Explications.

Plus indiscutable depuis sa blessure au genou dans la foulée du Mondial en Russie en septembre 2018, Samuel Umtiti est devenu indésirable du côté du FC Barcelone et l’administration Joan Laporta travaillerait d’arrache-pied dans l’optique d’avoir son aval pour qu’il parte en prêt d’ici la fin du mercato estival. Pour ce faire, le club en question devrait avoir une équipe suffisamment forte pour disputer la Ligue des champions et jouer les premiers rôles en championnat. Ce seraient les demandes du principal intéressé. Mais se pourrait-il que cette équipe soit l’OM alors qu’il a été annoncé avec insistance du côté du club phocéen ces dernières semaines ? Pas vraiment.

Des propositions provenant de France, mais pas de l’OM