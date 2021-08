Foot - Mercato

Mercato - Officiel : Après Alexander-Arnold, Liverpool annonce une autre prolongation !

Publié le 3 août 2021 à 18h14 par La rédaction

Alors que c’était Alisson Becker qui semblait être bien parti pour signer un nouveau contrat, Liverpool a annoncé ce mardi la prolongation de Fabinho.

Malgré une saison plus compliquée que les précédentes, Liverpool ne souhaite pas tout chambouler. En atteste le simple recrutement d’Ibrahima Konaté et la prolongation de contrat de Trent Alexander-Arnold qui est dernièrement survenue. Depuis, la presse anglaise s’affole pour le potentiel renouvellement de contrat d’Alisson Becker. Cependant, c’est Fabinho qui semble avoir eu les faveurs des dirigeants de Liverpool qui ont annoncé ce mardi sa prolongation de contrat pour un engagement de longue durée selon le communiqué des Reds . L’occasion pour le Brésilien de s’enflammer au sujet de cette nouvelle pour le site internet officiel de Liverpool. « Je suis ravi d'avoir signé un nouveau contrat avec le club. Depuis le début de la conversation, j'étais vraiment positif à ce sujet parce que c'est ce que je voulais - rester dans ce club, continuer à jouer pour Liverpool. Maintenant, c'est officiel et je suis vraiment heureux. Ces trois dernières saisons, j'ai été très heureux ici. J'ai beaucoup appris avec le manager, avec tout le personnel, avec les garçons aussi. Nous avons réalisé des choses ensemble et pour moi, je pense que c'est le meilleur endroit où être, le meilleur endroit pour continuer à grandir, à apprendre de l'équipe, des garçons. J'espère que nous continuerons à faire de bonnes choses ». Reste à savoir si Allison sera le suivant.