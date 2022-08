Foot - Mercato - OM

OM : La tendance se confirme, un crack va échapper à Longoria

Publié le 27 août 2022 à 20h00 par La rédaction

Pablo Longoria avait coché le nom du très prometteur Sofiane Diop pour dynamiser le secteur offensif de l'OM. Occupé à finaliser plusieurs dossiers chauds, l'Olympique de Marseille a été doublé par l'OGC Nice. L'attaquant monégasque serait en passe de rejoindre le voisin niçois qui va débourser un beau chèque pour le recruter.

Au cours de ce mercato très rythmé, Pablo Longoria avait pris des renseignements pour Sofiane Diop. Face à la belle valeur marchande de Diop et le manque de liquidités marseillaises, le président olympien voulait se faire prêter le joueur. Mais ces dernières semaines, le dossier est tombé à l'eau et le Monégasque devrait rejoindre l'OGC Nice.

Mercato : Cette pépite qui vient de passer sous le nez de l’OM… https://t.co/gTWzKaQcPB pic.twitter.com/tTGjqwrUgD — le10sport (@le10sport) August 26, 2022

Diop de plus en plus proche de Nice

Bien qu'il ne soit déjà pas très loin de Nice, ville voisine de Monaco, Sofiane Diop s'en rapproche de plus en plus. RMC Sport indique qu'un accord de principe aurait été trouvé entre l'international espoir français et les Aiglons . Néanmoins, il n'aurait pas encore donné sa réponse définitive, qui devrait arriver prochainement. Du côté niçois, l'optimisme est de mise.

Nice va débourser 20,5M€