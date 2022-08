Mercato - OM

Mercato : Cette pépite qui vient de passer sous le nez de l’OM…

Publié le 26 août 2022 à 23h00 par Alexis Bernard

A la recherche d’un renfort offensif capable d’animer un couloir et de percuter, l’OM avait coché le nom d’un profil bien particulier : celui de Sofiane Diop. Malheureusement pour Pablo Longoria, le dossier est en train de lui filer entre les doigts… L’espoir de Monaco prend la direction de l’OGC Nice.

Pour terminer son mercato, l’OM aimerait mettre la main sur un renfort offensif. Après le départ d’Arkadiusz Milik pour la Juventus Turin (prêt payant avec option d’achat non obligatoire), Pablo Longoria travaille sur l’arrivée d’un attaquant. Pas un numéro 9 mais plutôt un profil capable d’évoluer sur un couloir et de tourner autour d’Alexis Sanchez. Et dans la short-list marseillaise, il y avait le profil de Sofiane Diop (AS Monaco).

L’OM n’a pas trouvé la faille

A l’écoute des opportunités pour Sofiane Diop, l’AS Monaco voulait d’abord un transfert. De son côté, c’est par l’intermédiaire d’un prêt que Pablo Longoria a envisagé le deal. Ces dernières semaines, le dossier est retombé. L’OM a ensuite regardé d’autres joueurs, comme l’ancien niçois Justin Kluivert. Mais là encore, trop court financièrement, les Marseillais ont dû passer leur chemin.

Diop arrive à Nice

A force de tergiverser, incapable de trouver la faille, l’OM a laissé filer le dossier Diop. Et c’est finalement l’OGC Nice, pourtant rival de Monaco, qui va signer le joueur. Une vraie belle prise, Diop étant un garçon intelligent, prometteur et plein d’avenir. Formé à Rennes, c’est avec Monaco qu’il signe son premier contrat professionnel, à l’âge de 18 ans. Dans l’effectif des Monégasques lors de la campagne européenne en Ligue des champions, il a inscrit 17 buts sous les couleurs du club, avant d’être prêté à Sochaux pour la saison 2019-2020.

Pas dans les plans de Clément

Remarqué pour ses prestations parfois excellentes, Sofiane Diop est l’un des éléments forts du groupe avant de perdre progressivement sa place dans le onze de départ. Grâce à son apport technique en attaque, Sofiane Diop a tapé dans l’œil de nombreux clubs en France et même en Europe. Avant son départ de Monaco, il a même participé à la victoire lors de la première journée de Ligue 1 face à Strasbourg. Pas suffisant pour convaincre Philippe Clément de le garder dans ses plans de jeu.