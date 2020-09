Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La tendance se confirme pour l’arrivée de ce crack brésilien !

Publié le 21 septembre 2020 à 10h45 par T.M.

A la recherche d’un attaquant, l’OM et André Villas-Boas sembleraient bien tenir la perle rare avec Marcos Paulo, actuel crack de Fluminense.

Le feuilleton de l’attaquant semble toucher à sa fin du côté de l’OM. En effet, ce dimanche, à la suite de la rencontre face au LOSC, André Villas-Boas a annoncé l’arrivée imminente de son renfort offensif tant espéré. Si le Portugais n’a pas donné de nom, il a toutefois divulgué quelques indices, assurant alors : « C'est un petit joueur de 18-19 ans qui va arriver pour travailler, qui peut jouer dans les trois positions d'attaque, ce n'est pas un attaquant de référence. C'est une pépite comme vous le dites souvent ». Reste à savoir de qui Villas-Boas parlait. Et à en croire les informations de Footmercato , cette description correspondrait à Marcos Paulo, crack brésilien de 19 ans qui évolue aujourd’hui à Fluminense.

Ça avance pour Marcos Paulo !