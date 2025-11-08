Mercato - OM : La rupture à plus de 100 000€ à l’origine d’un transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2021, Florian Thauvin faisait le chois de quitter l’OM. Arrivé au terme de son contrat, le Français n’avait pas voulu prolonger malgré les efforts de Pablo Longoria. Il faut dire qu’il y avait une certaine rupture entre le champion du monde 2018 et l’OM. De quoi ainsi pousser Thauvin à finalement aller voir ailleurs…

Du temps où il était à l’OM, Florian Thauvin est passé par des moments très difficiles. Il y a notamment eu cet épisode avec une blessure à la cheville dont il a mis énormément de temps à se remettre. Ayant dépensé énormément d’argent de sa poche pour se remettre sur pied, Thauvin a regretté l’abandon de l’OM à l’époque. De quoi alors peser dans sa décision de quitter Marseille en 2021.

« J’aurais aimé un peu plus de soutien de la part des dirigeants, du président » C’est pour So Foot que Florian Thauvin a raconté cette rupture avec l’OM à l’origine de son départ pour le Mexique. Le champion du monde 2018 a d’abord expliqué : « Pendant ma blessure à la cheville, j’aurais aimé un peu plus de soutien de la part des dirigeants, du président. J’ai commencé ma rééducation au club et quand je suis allé voir le chirurgien un mois après, il m’a dit : « Le travail qu’on est en train de faire, ça ne va pas du tout, tu es en train de prendre un retard. Je te conseille de prendre tel kiné parce qu’il sait exactement comment faire ». Ce qui m’a fait mal au coeur c’est que le club ne m’a pas soutenu. C’est un kiné que j’ai dû prendre à ma charge. Au final, ça m’a coûté plus de 100 000€ et c’était pas un caprice quoi, j’ai suivi les conseils du chirurgien. En plus, on m’a fermé les accès, on m’a dit : « Tu prends ton kiné mais tu biens plus bosser au club ». Donc quand en plein hiver il faisait 10 degrés dehors, j’ai dû faire ma rééducation en combinaison dans la piscine de ma résidence qui était à huit degrés ».