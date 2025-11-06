Transfert d'une star au PSG : Le pote de Dembélé le snobe... pour 20M€ ?

Que ce soit en équipe de France ou au Bayern Munich, Dayot Upamecano joue les premiers rôles en défense centrale. L'ami d'Ousmane Dembélé, l'ayant côtoyé à l'académie d'Evreux, pourrait le rejoindre au PSG au vu de la tendance dessinée dans la presse. Cependant, le Bayern serait susceptible de lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser.
Ousmane Dembélé et Dayot Upamecano. Deux vieilles connaissances qui remontent à leur jeunesse au club d'Evreux. Ils se sont retrouvés en équipe de France à compter de 2020 et des premiers pas du défenseur du Bayern Munich avec les Bleus. Un vestiaire partagé en sélection puis en club au PSG ?
Bagarre entre le PSG et le Real Madrid pour Dayot Upamecano
La direction du Paris Saint-Germain garderait un œil avisé sur le cas Dayot Upamecano dont le contrat au Bayern Munich prendra fin l'été prochain. Un bras de fer avec le Real Madrid semble cependant être escompté puisqu'un intérêt concret du vainqueur de 15 Ligues des champions a été signalé par Sky Deutschland. Bien qu'aucun accord verbal n'ait été trouvé entre les différentes parties contrairement à ce qui a été avancé par Foot Mercato, le Real Madrid est bien là. De quoi compliquer la donne pour le PSG.
Un salaire XXL promis à Upamecano par le Bayern ?
Si l'on se fie aux informations de Sky Deutschland, Dayot Upamecano pourrait à la fois snober Kylian Mbappé pour le Real Madrid et Ousmane Dembélé pour le PSG. La cause ? Des échanges déjà d'actualité entre ses représentants et le Bayern Munich sont révélés par le journaliste Florian Plettenberg sur son compte X. La prolongation de l'hypothétique futur contrat d'Upamecano le lierait au Bayern jusqu'en 2030 voire 2031 avec un salaire brut annuel de 20M€...