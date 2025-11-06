Transfert d'une star au PSG : Le pote de Dembélé le snobe... pour 20M€ ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Que ce soit en équipe de France ou au Bayern Munich, Dayot Upamecano joue les premiers rôles en défense centrale. L'ami d'Ousmane Dembélé, l'ayant côtoyé à l'académie d'Evreux, pourrait le rejoindre au PSG au vu de la tendance dessinée dans la presse. Cependant, le Bayern serait susceptible de lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser.

Ousmane Dembélé et Dayot Upamecano. Deux vieilles connaissances qui remontent à leur jeunesse au club d'Evreux. Ils se sont retrouvés en équipe de France à compter de 2020 et des premiers pas du défenseur du Bayern Munich avec les Bleus. Un vestiaire partagé en sélection puis en club au PSG ?

Bagarre entre le PSG et le Real Madrid pour Dayot Upamecano La direction du Paris Saint-Germain garderait un œil avisé sur le cas Dayot Upamecano dont le contrat au Bayern Munich prendra fin l'été prochain. Un bras de fer avec le Real Madrid semble cependant être escompté puisqu'un intérêt concret du vainqueur de 15 Ligues des champions a été signalé par Sky Deutschland. Bien qu'aucun accord verbal n'ait été trouvé entre les différentes parties contrairement à ce qui a été avancé par Foot Mercato, le Real Madrid est bien là. De quoi compliquer la donne pour le PSG.