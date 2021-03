Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les énormes révélations d'Eyraud sur le départ de Lihadji !

Publié le 7 mars 2021 à 15h00 par La rédaction

Jeune pépite du centre de formation de l'OM, Isaac Lihadji a quitté la cité phocéenne pour rejoindre le LOSC. Un transfert qui continue de faire parler, pour la perte que son départ a causé au club, mais aussi pour une drôle d'affaire judiciaire.

Alors que l'Olympique de Marseille est souvent pointé du doigt en raison de la fuite de ses jeunes talents, l'exemple du dossier Isaac Lihadji ne fait qu'accentuer ce constat. L'été dernier, alors que les dirigeants marseillais ont cherché à trouver un accord avec lui pour un premier contrat professionnel, le jeune attaquant a pris la décision de quitter le club, direction le LOSC. Depuis, son départ est regretté, notamment en raison de son statut de pépite mais aussi en raison du manque de rendement du jeune Luis Henrique, recruté pour 10M€. Outre le côté sportif, le transfert de Lihadji au LOSC continue de faire parler aujourd'hui pour un tout autre aspect, à tel point que ce dossier passe actuellement entre les mains de la justice, comme l'a révélé Jacques-Henri Eyraud.

« Une enquête judiciaire qui ne porte pas prioritairement sur ce transfert, mais qui mentionne les dessous de cette transaction, a démarré »