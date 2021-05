Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La révélation de Florian Thauvin sur Marcelo Bielsa !

Publié le 28 mai 2021 à 3h45 par T.M.

A l’été 2017, Florian Thauvin a définitivement fait son retour à l’OM. Mais tout aurait pu se passer différemment à cause d’un certain Marcelo Bielsa.

Une page se tourne à l’OM. En effet, Florian Thauvin, en fin de contrat, a décidé d’aller voir ailleurs et de filer vers le Mexique. A 28 ans, l’international français va donc quitter pour la deuxième fois le club phocéen, après être allé à Newcastle. A cette époque, quelques mois plus tard, Thauvin avait finalement fait son retour, première sous la forme d’un prêt, puis définitivement. A l’été 2017, Florian Thauvin était donc de nouveau un joueur de l’OM à part entière, mais il l’a révélé, Marcelo Bielsa aurait pu tout chambouler.

« Soit je rentrais à l’OM, soit j’allais à la Lazio »