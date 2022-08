Foot - Mercato - OM

La réponse tombe pour la dernière piste activée par Longoria

Publié le 14 août 2022 à 18h45 par Axel Cornic

Prêté au Stade Brestois la saison dernière, Lucien Agoumé semble avoir tapé dans l’œil de plusieurs clubs de Ligue 1 comme l’OL, le LOSC, mais surtout l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria souhaiterait convaincre l’Inter de lui prêter le milieu de 20 ans, qui devrait finalement prendre la direction d’un autre club de Ligue 1.

Jordan Veretout pourrait bien ne pas être le dernier milieu de terrain à rejoindre l’OM cet été. Le président Pablo Longoria aurait coché le nom de Lucien Agoumé, qui a montré de très belles choses lors de son prêt au Stade Brestois, la saison dernière.

Longoria vise Agoumé...

Face à ce résultat satisfaisant, les dirigeants de l’Inter auraient décidé de renouveler l’expérience et donc de trouver un nouveau prêt intéressant en Ligue 1 pour leur joueur. En Italie on a ainsi parlé du vif intérêt de l’Olympique de Marseille, mais également de celui du LOSC, de l’OL, de Fribourg et de la Cremonese.

Qui va être prêté au FC Lorient !