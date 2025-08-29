Mercato - OM : La prochaine recrue annoncée en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’OM cherche à recruter du sang neuf au milieu de terrain dans cette dernière ligne droite du mercato estival, et le nom du Portugais Florentino Luis est évoqué avec insistance depuis quelque temps. Un journaliste de RMC Sport a d’ailleurs confirmé mercredi soir en direct à l’antenne le vif intérêt des dirigeants de l’OM pour le joueur de Benfica.

L’avenir d’Adrien Rabiot étant toujours incertain à l’OM, Medhi Benatia assure ses arrières et multiplie les pistes au milieu de terrain. Après l’échec Dani Ceballos, le directeur sportif marseillais en pince désormais pour Florentino Luis (26 ans), sous contrat jusqu’en 2027 avec le Benfica Lisbonne. Et l’intérêt de l’OM est confirmé…

« Marseille a un œil dessus » Mercredi soir, en direct au micro de l’After Foot sur RMC Sport, le journaliste Fabrice Hawkins s’est confié sur cette piste Florentino Luis à l’OM : « Sur l'OM, il faudra surveiller Florentino Luis, le milieu de terrain défensif de Benfica. Marseille a un œil dessus et d'ici lundi prochain, il faudra surveille cette piste », explique-t-il.