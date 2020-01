Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La prochaine grosse vente de Zubizarreta devrait être…

Publié le 12 janvier 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Toujours en quête de liquidités, l’OM devrait chercher à vendre avant la fin du mercato hivernal ou l’été prochain. Et Morgan Sanson semble être la plus belle valeur marchande de l’effectif phocéen.

« Je ne sais pas si l'entraîneur ou les dirigeants ont donné une interview à ce sujet, mais moi je ne dis rien, car j'ai encore un contrat de trois ans et demi. J'ai signé ici pour rester et pour jouer, pas pour autre chose », indiquait Kevin Strootman vendredi soir sur son avenir à l’OM, affichant donc clairement son envie de rester au club. Du coup, pour remplir les caisses du club phocéen, Andoni Zubizarreta devrait miser sur la vente d’autres éléments. Et un autre milieu de terrain de l’OM semble d’ailleurs très courtisé…

Sanson parti pour rapporter gros ?

Florian Thauvin ayant considérablement perdu de sa valeur avec son opération qui l’a éloigné des terrains ces derniers mois et Dimitri Payet étant à un âge plus avancé, c’est donc Morgan Sanson qui pourrait rapporter gros à l’OM dans les prochains mois. De plus, comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, West Ham est repassé à l’action en revoyant son offre à la hausse pour Sanson.