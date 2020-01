Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Strootman pousse un coup de gueule pour son avenir !

Publié le 11 janvier 2020 à 8h30 par A.M.

Auteur du but décisif de l’OM contre le Stade Rennais (1-0), Kevin Strootman s’est confié sur son avenir à l’issue de la rencontre. Et visiblement, cette situation l’agace.

Cet hiver, la direction de l’OM cherchera essentiellement à renflouer ses caisses et à alléger sa masse salariale. Dans cette optique, le principal candidat au départ sera Kevin Strootman, recruté 28M€ durant l’été 2018 et qui dispose de l’un des salaires les plus importants du vestiaire olympien. Toutefois, les prétendants se font rares pour le milieu de terrain néerlandais qui a inscrit son premier but de la saison dimanche soir pour offrir une précieuse victoire à l’OM sur la pelouse du Stade Rennais (1-0).

«Vous écrivez des choses dans les journaux, moi je ne dis rien»