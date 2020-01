Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta reçoit un précieux conseil pour cet hiver !

Publié le 11 janvier 2020 à 5h00 par A.M.

Alors que l'OM sort d'une excellente première partie de saison, Christophe Dugarry espère que les dirigeants phocéens ne toucheront pas à l'effectif cet hiver.

« On ne pourra acheter au mercato que si on vend, mais je n'ai pas intérêt de vendre des joueurs, c'est un risque à prendre. Le plus facile pour nous est de ne rien vendre et de profiter de l'équipe, mais ce sot des choix de la direction sportive ». André Villas-Boas l'a récemment confié, l'Olympique de Marseille aura bien du mal à se renforcer cet hiver compte tenu des problèmes financiers du club phocéen. Et pour Christophe Dugarry, c'est une excellente nouvelle.

«Les dirigeants, surtout, ne touchez absolument à rien»