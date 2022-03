Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La prochaine destination de Boubacar Kamara déjà connue ?

Publié le 6 mars 2022 à 19h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec l'OM, Boubacar Kamara semble être condamné à partir librement et gratuitement à l'issue de la saison. Et alors qu'il serait suivi de près par Crystal Palace, Newcastle, West Ham et Manchester United, le milieu de terrain français devrait poser ses valises en Premier League.

Formé à l'OM, Boubacar Kamara ne devrait plus faire long feu à Marseille. En fin de contrat le 30 juin, le crack de 22 ans changera de club librement et gratuitement s'il ne prolonge pas avec le club phocéen. Et alors qu'une prolongation ne serait pas du tout d'actualité, Boubacar Kamara semble être déjà destiné à quitter l'OM le 1er juillet. D'ailleurs, la dernière sortie de Pablo Longoria sur ce dossier laisse peu de place à l'optimisme. « J’assume mes responsabilités, ça fait un an et demi que je suis ici. Perdre un joueur en fin de contrat, surtout l’un de tes meilleurs et l’une des meilleures valeurs de l’effectif est toujours un échec. Je crois dans les anciennes valeurs du football, à l’attachement. Ces dernières semaines, on travaillait encore pour trouver une solution. Je suis confiant. Dans la vie, je suis optimiste. Jusqu’au dernier moment, jusqu’à que j’aie un non définitif, j’y croirai. Je ne renonce jamais » , a confié le président de l'OM lors d'un entretien accordé à La Provence . Mais s'il quitte bien Marseille, où Boubacar Kamara posera-t-il ses valises cet été ?

Direction la Premier League pour Boubacar Kamara ?