Mercato - OM : La presse italienne vend la mèche pour une arrivée de Mourinho

Axel Cornic

Ces dernières heures, une folle rumeur a couru concernant une possible arrivée de José Mourinho sur le banc de l’Olympique de Marseille. Le Special One est en effet libre depuis ce 16 janvier 2024 et son licenciement de l’AS Roma et il serait un choix de luxe pour remplacer un Gennaro Gattuso qui est loin de faire l’unanimité.

La stabilité n’est pas vraiment le maitre mot à l’OM en ce moment, avec pas moins de trois coachs qui se sont succédé en seulement quelques mois. Dernier en date Gennaro Gattuso, qui avec une seule victoire lors des trois dernières rencontres commence à être très critiqué.

Mercato - OM : Benatia boucle un transfert à 23M€ https://t.co/VUvZ1OS1xa pic.twitter.com/mBaje4sZwN — le10sport (@le10sport) January 17, 2024

Gattuso juste de passage ?

Son avenir va beaucoup faire parler dans les prochains mois, puisque le contrat de Gattuso se termine en juin et sans une qualification de l'OM en Ligue des Champions un départ semble être inévitable. Et certaines rumeurs courent déjà sur son possible successeur, avec de plus en plus de monde qui aimerait voir un énorme coup tenté avec José Mourinho.

La folle rumeur Mourinho à l’OM