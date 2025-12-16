Mercato - OM : La presse italienne annonce un transfert à 12,5M€ !

Poussé vers la sortie par l’OM, Ismaël Koné a rejoint Sassuolo à l’été 2025, après avoir passé la deuxième partie de la saison dernière à Rennes. Prêté à Sassuolo, l’international canadien ne devrait pas revenir à Marseille. Son option d’achat deviendra obligatoire si le club italien se maintient en Serie A, ce qui est très bien parti. Une opération estimée à 12,5M€.
Arrivé à l’été 2024 en provenance de Watford, Ismaël Koné a rapidement quitté l’OM. D’abord en prêt à Rennes en deuxième partie de saison dernière, puis à Sassuolo, qu’il a rejoint cet été. Sous les ordres de Fabio Grosso, le milieu de terrain âgé de 23 ans est rapidement devenu un titulaire dans sa nouvelle équipe, avec laquelle il a inscrit 3 buts en 13 matchs de Serie A.
Koné bien parti pour rester à Sassuolo
Comme indiqué par le journaliste Gianluca Di Marzio, on ne devrait pas voir Ismaël Koné revenir à l’OM l’été prochain. L’accord avec Sassuolo était d’un prêt payant de 2,5M€, assorti d’une option d’achat de 10M€. Une option qui deviendra obligatoire si le club italien est maintenu en Serie A à la fin de la saison.
Des gros clubs de Serie A intéressés
Actuellement neuvième au classement, Sassuolo est très bien parti pour rester dans l’élite et Ismaël Koné devrait donc y être transféré définitivement l’été prochain. Gianluca Di Marzio précise que l’international canadien (37 sélections) était déjà dans le viseur de clubs importants de Serie A l’été dernier et qu’en raison de ses performances, certains pourraient de nouveau être intéressés. Par exemple, TMW évoquait récemment un intérêt de l’Inter Milan pour Ismaël Koné.