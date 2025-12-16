Mercato - OM : La presse italienne annonce un transfert à 12,5M€ !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Poussé vers la sortie par l’OM, Ismaël Koné a rejoint Sassuolo à l’été 2025, après avoir passé la deuxième partie de la saison dernière à Rennes. Prêté à Sassuolo, l’international canadien ne devrait pas revenir à Marseille. Son option d’achat deviendra obligatoire si le club italien se maintient en Serie A, ce qui est très bien parti. Une opération estimée à 12,5M€.

Arrivé à l’été 2024 en provenance de Watford, Ismaël Koné a rapidement quitté l’OM. D’abord en prêt à Rennes en deuxième partie de saison dernière, puis à Sassuolo, qu’il a rejoint cet été. Sous les ordres de Fabio Grosso, le milieu de terrain âgé de 23 ans est rapidement devenu un titulaire dans sa nouvelle équipe, avec laquelle il a inscrit 3 buts en 13 matchs de Serie A.

Koné bien parti pour rester à Sassuolo Comme indiqué par le journaliste Gianluca Di Marzio, on ne devrait pas voir Ismaël Koné revenir à l’OM l’été prochain. L’accord avec Sassuolo était d’un prêt payant de 2,5M€, assorti d’une option d’achat de 10M€. Une option qui deviendra obligatoire si le club italien est maintenu en Serie A à la fin de la saison.