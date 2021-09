Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grosse recrue de Sampaoli se livre sur son intégration !

Publié le 1 septembre 2021 à 15h00 par La rédaction

Arrivé début juillet à l’OM en provenance de Flamengo, Gerson est l’une des recrues phares de Jorge Sampaoli. Actuellement en sélection brésilienne, le joueur a dressé un premier bilan de son expérience phocéenne.

Cet été, l’OM a été particulièrement actif sur le marché des transferts. En signant des joueurs comme Mattéo Guendouzi, Cengiz Ünder ou Konrad De la Fuente, Pablo Longoria a clairement affiché ses ambitions pour la saison à venir. Et après 4 matches de Ligue 1, l’OM se trouve à une prometteuse 5ème place. Gerson, recrue majeure de l'été puisque sa direction a déboursé près de 30M€ pour le faire venir de Flamengo, et alors qu'il était la grande priorité de Jorge Sampaoli en début d'été, a donné ses premières impressions sur son début de saison.

Gerson ravi de son adaptation à l'OM