Mercato - OM : Sampaoli s'enflamme pour Gerson !

Publié le 14 août 2021 à 1h00 par La rédaction

Recrue phare du mercato marseillais, Gerson a disputé son premier match dimanche dernier (victoire de Marseille 3-2 face à Montpellier). Le Brésilien offre de belles promesses comme l'a expliqué son entraîneur en conférence de presse.

L'Olympique de Marseille a opéré une véritable révolution d'effectif lors de ce mercato. Le club phocéen, 5e la saison passée, veut tenter d'obtenir un meilleur classement cette saison. Cela passe par une meilleure maîtrise du jeu et donc une amélioration du milieu de terrain. En ce sens, l'OM a recruté Mattéo Guendouzi et surtout Gerson. Le Brésilien constitue, avec un transfert à 25M€, la 2e arrivée la plus onéreuse de l'histoire du club.

Gerson un joueur atypique et précieux pour Sampaoli