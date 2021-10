Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La dernière recrue de Sampaoli se prononce sur ses débuts !

Publié le 1 octobre 2021 à 15h15 par G.d.S.S.

Recruté par l’OM dans les derniers instants du mercato estival, Amine Harit met l’accent sur son manque de préparation durant l’été mais ne s’inquiète pas pour autant.

Alors que l’OM a connu un mercato estival très agité dans le sens des arrivées avec pas moins de douze renforts, Amine Harit (24 ans) a été la dernière recrue de Jorge Sampaoli. Le milieu offensif marocain, dont le recrutement a été validé tardivement par la DNCG, manquait de fraicheur physique au moment de sa signature à l’OM en raison de sa préparation estival tronquée. Harit a fait le point à ce sujet ce vendredi en conférence de presse.

« Je ne suis pas encore à 100%, mais… »