Mercato - OM : La date est fixé pour la signature de ce crack

Comme Enzo Sternal, Darry Bakola a été un des joueurs les plus en vue lors de la dernière Coupe Gambardella remportée par l’OM. Contrairement au premier nommé, qui a prolongé son contrat, le second n’a pas encore signé son premier contrat professionnel avec Marseille, ce qui ne devrait en revanche plus tarder.

Cet été, l’OM a réussi à sécuriser l’avenir de l’un de ses joueurs les plus prometteurs en la personne d’Enzo Sternal. L’attaquant âgé de 17 ans a prolongé son contrat jusqu’en juin 2027, mais Marseille espérait également faire signer son premier contrat professionnel à Darryl Bakola.

Signature mardi pour Bakola

Alors que ce dossier semblait en mauvaise voie, le milieu de terrain âgé de 16 ans va finalement signer son premier contrat professionnel avec l’OM, comme indiqué dimanche par Massilia Zone. Ce que confirme L'Équipe, qui précise que la signature de Darryl Bakola devrait intervenir ce mardi.

Un contrat de trois ans avec l’OM

Selon La Minute OM, l’international français U17 va signer un contrat de trois ans avec l’OM, avec une prime à la signature. Cela devrait également permettre à Darryl Bakola, qui avait effectué la préparation estivale sous les ordres de Roberto De Zerbi, de réintégrer le groupe professionnel et de faire partie de la rotation.