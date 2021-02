Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La date d’arrivée de Sampaoli enfin connue ?

Publié le 25 février 2021 à 22h10 par G.d.S.S.

Alors que l’OM a enfin trouvé un accord financier avec l’Atletico Mineiro pour boucler l’arrivée de Jorge Sampaoli, le technicien argentin pourrait débarquer dès dimanche dans la cité phocéenne.

Jorge Sampaoli à l’OM, ça brûle ! Comme l’a indiqué La Provence ce jeudi soir, l’OM a enfin trouvé un accord financier pour racheter les dix derniers mois de contrat de l’entraîneur argentin à l’Atletico Mineiro, et plus rien ne s’oppose désormais à son arrivée au sein du club phocéen. Sampaoli va donc pouvoir débarquer à l’OM dans les prochains jours, et on en sait d’ailleurs un peu plus sur le timing du dossier.

Sampaoli à Marseille dimanche ?