Mercato - OM : La communication était bien soignée sur Sampaoli !

Publié le 27 février 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Attendu en France dans les prochains après avoir officialisé son arrivée à l’OM, Jorge Sampaoli a fait d’une communication particulièrement discrète et maitrisée de la part du club phocéen.

Jorge Sampaoli à l’OM, c'est fait ! L’entraîneur argentin a dirigé dans la nuit de jeudi à vendredi son dernier match à la tête de l’Atletico Mineiro, et vendredi soir, il s'est enfin engagé en signant un contrat jusqu’en 2023 avec l’OM. Le début d’une nouvelle ère donc pour le projet McCourt, mais quelques heures avant que l’opération ne soit officialisée, les membres du club marseillais sont restés très discrets dans la communication…

Gueye et Larguet ont esquivé le sujet Sampaoli