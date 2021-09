Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kamara aurait fait une énorme annonce en interne !

Publié le 1 septembre 2021 à 21h10 par A.M.

Alors qu'il a refusé de rejoindre Newcastle dans les dernières heures du mercato, Boubacar Kamara n'aurait toutefois pas l'intention de quitter l'OM libre dans un an.

En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara était l'un des principaux candidats au départ cet été. En effet, le club phocéen devait absolument vendre durant ce mercato et Pablo Longoria a ainsi tout tenté dans les dernières heures du marché pour céder son jeune joueur et ainsi poursuivre son recrutement. Cependant, Boubacar Kamara a refusé de rejoindre Newcastle et Wolverhampton qui ont pourtant transmis des offres avoisinant les 15M€. L'OM est donc passé à côté d'une belle vente.

Kamara ne veut «pas faire une Flamini»

Mais surtout, compte tenu de l'échéance du contrat de Boubacar Kamara, qui prend fin en juin prochain, l'OM prend le risque de voir partir libre son jeune joueur. Cependant, selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, l'international espoirs ne voudrait pas joueur un sale tour à son club formateur. Le message que Boubacar Kamara ferait passer en interne serait le suivant : « Je sais ce que je dois à ce club, je ne vais pas faire une Flamini. » Par conséquent, il préférerait prendre exemple sur son ami Maxime Lopez, qui avait prolongé afin d'être prêté à Sassuolo avec une option d'achat.