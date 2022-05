Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jorge Sampaoli va mettre la pression à Longoria !

Publié le 22 mai 2022 à 21h00 par La rédaction

Vu qu’il devrait, selon toute vraisemblance, toujours être entraîneur de l’OM la saison prochaine, Jorge Sampaoli sera très attentif au mercato réalisé par Pablo Longoria.

Au bout du suspens, l’OM est allé arracher la deuxième place de Ligue 1 synonyme de qualification directe en Ligue des Champions. Objectif atteint donc pour Jorge Sampaoli qui voulait retrouver la plus grande des compétitions avec le club olympien. Et après avoir annoncé qu’il serait encore à Marseille la saison prochaine, Jorge Sampaoli va être très attentif au mercato de Pablo Longoria.

Jorge Sampaoli va être exigeant

A en croire les informations de L’Equipe , l’entraîneur de l’OM devrait être encore plus regardant sur la qualité et les profils que Pablo Longoria va lui ramener. Même s’il n’était pas là, Jorge Sampaoli a dû avoir écho de la dernière campagne catastrophique de l’OM en Ligue des Champions. Nul doute que le technicien argentin ambitionne de faire plus que les trois petits points grattés par l’équipe d’André Villas-Boas.