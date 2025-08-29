Mercato - OM - «J'ai vu les noms» : L'annonce qui va faire paniquer les Marseillais !

Alors que l'OM est toujours très actif sur le mercato, Christophe Dugarry n'est pas pour autant convaincu par le recrutement du club phocéen. Le champion du monde 1998 est même très inquiet au sujet de la saison de l'OM, estimant que l'effectif de Roberto De Zerbi est moins fort que celui de la saison dernière.
Toujours très actif sur le mercato, l'OM espère encore boucler l'arrivée de quatre ou cinq recrues. Deux d'entre elles sembles déjà connues à savoir Hamed Junior Traoré et Emerson Palmieri. Un mercato qui ne convainc toutefois pas du tout Christophe Dugarry.
Dugarry pas rassuré par le mercato de l'OM
« Il attend aujourd’hui encore quatre joueurs. Je vois les joueurs annoncés, et ça me fait peur. On parlait de Ceballos, qui ne vient pas, OK. On nous parlait aussi de Laporte. À l’arrivée tu as un jeune (Egan-Riley), on nous parle d’un jeune qui va encore arriver, du jeune Hamed Junior Traoré… Pas de souci. Il a fait de bonnes choses à Auxerre, il va débarquer à Marseille, jouer la Ligue des champions… Pourquoi pas. Mais est-ce qu’on est sûr que Murillo, Cornelius, Garcia, Angel Gomes.. Tout ça, ça a la carapace pour jouer la C1? », se demande le champion du monde 1998 au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.
L'effectif de l'OM moins fort que la saison dernière ?
« Pour moi l’OM, avec l’effectif de la saison dernière, ils avaient ce qu’il fallait. Tu prenais un avant-centre pour soulager Gouiri et il te fallait trois défenseurs, et pour moi ton effectif était solide. Là, j’ai l’impression que ça part un peu dans tous les sens, il reste une semaine pour acheter quatre joueurs… J’ai vu les noms, je leur souhaite de réussir, mais ce sont d’illustres inconnus pour la plupart! Est-ce qu’on est sûr que ces joueurs ont le niveau pour la C1? On n’est même pas sûrs qu’ils aient le niveau pour jouer les trois premières places en Ligue 1. J’espère que De Zerbi va trouver la bonne formule mais je suis assez inquiet pour l’OM. Pour moi aujourd’hui, en plus en perdant Rabiot et le petit Rowe, l’OM est moins bon que la fin de saison dernière (...) Tu perds Rongier, Merlin… Devant il y a du monde, mais au milieu et derrière, ils ne se sont pas renforcés. Tu as perdu des joueurs confirmés de Ligue 1, donc je ne suis pas sûr que l’OM soit meilleur cette année », ajoute Christophe Dugarry.