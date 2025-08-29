Mercato - OM - «J'ai vu les noms» : L'annonce qui va faire paniquer les Marseillais !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'OM est toujours très actif sur le mercato, Christophe Dugarry n'est pas pour autant convaincu par le recrutement du club phocéen. Le champion du monde 1998 est même très inquiet au sujet de la saison de l'OM, estimant que l'effectif de Roberto De Zerbi est moins fort que celui de la saison dernière.

Toujours très actif sur le mercato, l'OM espère encore boucler l'arrivée de quatre ou cinq recrues. Deux d'entre elles sembles déjà connues à savoir Hamed Junior Traoré et Emerson Palmieri. Un mercato qui ne convainc toutefois pas du tout Christophe Dugarry.

Dugarry pas rassuré par le mercato de l'OM « Il attend aujourd’hui encore quatre joueurs. Je vois les joueurs annoncés, et ça me fait peur. On parlait de Ceballos, qui ne vient pas, OK. On nous parlait aussi de Laporte. À l’arrivée tu as un jeune (Egan-Riley), on nous parle d’un jeune qui va encore arriver, du jeune Hamed Junior Traoré… Pas de souci. Il a fait de bonnes choses à Auxerre, il va débarquer à Marseille, jouer la Ligue des champions… Pourquoi pas. Mais est-ce qu’on est sûr que Murillo, Cornelius, Garcia, Angel Gomes.. Tout ça, ça a la carapace pour jouer la C1? », se demande le champion du monde 1998 au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.