Mercato - OM : Jackpot en vue pour ce joueur marseillais !

Publié le 24 février 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que Florian Thauvin devrait quitter l’OM en fin de contrat l’été prochain, l’attaquant français serait déjà en train de négocier un contrat XXL avec ses prétendants sur le marché.

Florian Thauvin et l’OM, l’histoire d’amour devrait bientôt se finir ! En effet, l’international français arrivera au terme de son contrat en juin prochain, et l’état actuel des finances du club marseillais ne permettent clairement pas de pouvoir envisager une prolongation vu le niveau de salaire de Thauvin. D’ailleurs, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le Milan AC a déjà entamé depuis plusieurs mois les négociations avec l’entourage de l’attaquant de l’OM, qui se montrerait dur en affaires.

Thauvin réclame un gros salaire !